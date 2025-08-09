日本と中国の企業間で24年間続いた「無印良品」商標争奪戦が中国最高人民法院の裁定により節目を迎えた。57件の訴訟案件が物語る複雑な攻防の経緯を見ていこう。証拠主義が決定付けた経過の分かれ道中国最高人民法院は「無印良品」商標に関する重要な裁定を下した。この裁定により、中国企業の北京棉田紡織品有限公司の商標権が最終的に確定されることとなった。争いの発端は2001年にさかのぼる。中国企業が「無印良品」の商標を登