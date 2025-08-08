◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日▽１回戦津田学園５×―４叡明＝延長１２回タイブレーク＝（７日・甲子園）甲子園に爆音の「叡明Ｖｉｃｔｏｒｙ」が鳴り響いた。埼玉大会で好機に演奏されると点が入ることから“魔曲”と話題になった。この日も得点圏に走者が進むと、吹奏楽部の演奏により一層、力が入った。無死一、二塁から始まるタイブレークでは津田学園にプレッシャーを駆け続けた。３年前、吹奏楽部顧問の