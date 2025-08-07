若き日本代表FWは今夏移籍の可能性が浮上している。ブラジルメディア『R7』によると、NECナイメヘンに所属する日本代表FW小川航基にサンパウロ州とリオグランデ・ド・スル州のビッグクラブが獲得に興味を示しているという。ジュビロ磐田や水戸ホーリーホック、横浜FCなど日本で印象的な活躍を残した小川は2023年7月にナイメヘンにレンタル移籍。その翌年には完全移籍でナイメヘンに加入しており、昨季は公式戦26試合で9ゴール1アシ