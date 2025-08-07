韓国・米国両政府は、両国の首脳会談を今月２５日に開催することで最終調整を終え、近く正式に発表する予定だ。６月４日に就任した李在明（イ・ジェミョン）大統領は、その２日後の６日にドナルド・トランプ大統領と電話会談を行っており、今回の会談が２５日に開催されれば就任から８２日目の直接対面となる。６日（現地時間）、米国ワシントンＤ．Ｃ．の現地関係者や韓国政府関係者などに対する中央日報の取材を総合すると、李氏