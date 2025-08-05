「日本ハム６−１西武」（５日、エスコンフィールド）日本ハムが３連勝で貯金を今季最多タイの２２とした。この日は「超夏祭り」として西武戦が開催され、日本ハムの攻撃中には白石高校吹奏楽部のブラスバンドで応援歌が奏でられた。三回、四回と得点したシーンでは高校野球の強豪・報徳学園の代名詞とも言える「アゲアゲホイホイ」が奏でられた。２０２３年のセンバツ準決勝・大阪桐蔭戦で５点差大逆転を呼び起こした“魔