ソウル江南（カンナム）で出勤中の女性を後ろから足で蹴った男を警察が追跡している。１１日のＪＴＢＣ番組「事件班長」によると、１０日午前、ソウル江南区の路上で発生した「無差別暴行」の瞬間が付近の車のドライブレコーダーに映った。映像によると、黒い服を着てサングラスマスクで顔を隠した男は電話中の女性を後ろを追ってきて、すぐ後ろまで近づくと、突然、女性の足を蹴り、すぐに反対方向に走って逃げた。女性はこの衝