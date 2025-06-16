タフネス性能や軽量ボディ、使い勝手のよさなど、ビジネスパーソンから圧倒的な支持を得ているパナソニックのノートPC「レッツノート」（Let'snote）。先日発表された最新モデルは、レッツノートがかたくなに維持してきたVGA端子、SDカードスロット、スライド式の電源スイッチなどを一気に廃止しました。その背景は。6月9日（月）〜15日（日）に掲載した記事のなかから「見逃し厳禁！」とオススメする注目記事を5つ振り返ってみま