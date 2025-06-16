昨年のＮＨＫ紅白歌合戦に初出場した現役高校生のシンガーソングライター・ｔｕｋｉ．（１６）が、イメチェン姿を披露した。１６日までに自身のインスタグラムを更新。「ドラマーｔｕｋｉ．」とつづり、ドラムをたたく後ろ姿をアップした。「髪の毛自分でやったんだ〜撮影めっちゃ楽しかった」。ツヤツヤのロングヘアを巻き髪に。リボンでハーフアップにまとめた。茶髪のようにも見え、少しギャルっぽく、大人っぽい雰囲気に