ママ友トラブルから殺人事件に1999年11月22日、東京都文京区音羽で2歳の幼女が殺害され遺棄される事件があった。加害者は殺害した幼女と同じ幼稚園に自分の娘も通わせていて、つまり、加害者と被害者の母親は顔見知りだった。さらに、互いの娘は同じ国立大付属の小学校受験を目指していたことから、一部マスコミの報道などでは「お受験殺人」などと呼ばれた（フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』より）。加害者の逮捕後