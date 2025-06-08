トランプ大統領と実業家のイーロン・マスク氏＝５月３０日、米首都ワシントン/Allison Robbert/AFP/Getty Images/File（ＣＮＮ）トランプ米大統領は、自身の掲げる減税法案に賛成票を投じた共和党議員を標的にして実業家のイーロン・マスク氏が民主党候補を資金面で支援する場合、非常に深刻な結果に直面することになると警告した。ＮＢＣニュースとの電話インタビューで語った。トランプ氏は、「もし、マスク氏がそうしたら、その