機械知覚、コンテクスチュアルAI、ロボティクスの分野における最先端の研究を推進することを目的としたMetaのスマートグラス「Aria Gen 2」について、Metaが詳細なスペックを自社ブログで発表しました。Inside Aria Gen 2: Explore the Cutting-Edge Tech Behind the Devicehttps://ai.meta.com/blog/aria-gen-2-research-glasses-under-the-hood-reality-labs/Aria Gen 2 glasses mark a significant leap in wearable technology