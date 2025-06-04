Image: Primakov / Shutterstock.com 2024年6月17日の記事を編集して再掲載しています。 最近、iPhoneのバッテリーが1日持たない！…と、以前は普通に使えていたiPhoneが、なんとなくバッテリー持ちが悪くなってきたと感じている人はいません？ それ、なんとなくでも気のせいでもなく、iPhoneをはじめスマートフォンのバッテリーは、使っているうちに経年劣化で貯められる電気の量が減るの