Epic Gamesが開発するリアルで感情表現豊かなデジタルヒューマン(MetaHuman)を作成・アニメートできるフレームワークが「MetaHuman」です。そんなMetaHumanが早期アクセスを終了し、より幅広いユーザーの間で利用可能となりました。また、MetaHumanを作成するツールであるMetaHuman Creatorが、Unreal Enginに完全に統合されています。MetaHuman の早期アクセスが終了し、正式版として登場。多数の新機能を搭載 - MetaHumanhttps:/