元巨人監督・高橋由伸氏と妻・麻衣（旧姓・小野寺）さんが、８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さん＝報知新聞社客員＝の都内にある自宅を弔問した。２００６年１２月に都内のレストランで挙式と結婚披露宴を行った際、ミスターも出席。そこからのお付き合いで、大変お世話になったという麻衣さんは「まだ信じられないです。あんなにオーラがあって、あんなに大きな方が…」と涙が頬を伝った。結婚して以降、長嶋さ