¸µ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î²Î¼ê¡¦¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¤ÎÄï¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©È¬³¹»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Î¸åÆ£Í´¼ù»á¤¬¡¢2025Ç¯5·î15Æü¤ËYouTube¤ò¹¹¿·¡£»ô°é¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤¬¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤¦°ì¸ý¤â¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¸åÆ£»á¤Ï21Ç¯7·î¡¢YouTube¤Ç¡¢°¦¸¤¤Î¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë5É¤¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸å¤â°¦¸¤¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸åÆ£»á¤¬25Ç¯5·î15Æü¤ÎYouTube¤Ç¡¢¡Ö°¦¸¤¤¬´â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂÎÄ´