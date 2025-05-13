女子フィギュアスケートの“天使”がスタジアムを大いに盛り上げた。５月11日、サンガスタジアムで開催されたＪ１リーグ第11節、京都サンガF.C.vs名古屋グランパスの一戦。１−１のドローに終わったゲームにスペシャルゲストとして招かれたのが、プロフィギュアスケーターで地元・京都出身の本田真凜さんだ。試合前のセレモニーでPK始球式にトライすると、レフェリーエスコートなどにも登場。紫＆黒のサンガユニに似たシャツを