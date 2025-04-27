登録者数約47万人の人気YouTuber「足の裏」さん（33）の夫である「あつろー」さんはADHD・ASDの診断を受けたことを公表しています。ともにYouTuberとして活動するうちに、足の裏さんはあつろーさんの行動に違和感を覚えるようになったといいます。（全3回中の3回） 【写真】結婚後に発達障害が発覚した夫・あつろーさんとの家族写真 ほか（全14枚） 「2時間話したことなんで全部忘れるの」受診で発達障害が判