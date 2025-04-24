DeNA¤Î»°Åè°ìµ±Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡Ö²«¿§¿ÙÂÓ¹ü²½¾É¡×¤òÈ¯¾É¤·23Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÉÍ¸ýÍÚÂçÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢±¦ÏÓ¤Ï²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Î2·³Îý½¬»ÜÀß¡ÖDOCK¡×¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬Á°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡£µ­¼Ô¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡ÖÉÍ¸ý¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¼ê½Ñ¤ÎÁ°Æü¤ËËÜ¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡È±³¤À¤í¡É¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£º£µ¨13Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¾É¾õ¤Ç22Ç¯8·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò