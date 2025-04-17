大阪・関西万博で4月26日・27日に開催される『株式会社エントリーpresents Japan Expo Paris in Osaka 2025』の全プログラム・最終タイムスケジュールが、17日までに発表された。【写真・画像】世界に誇る「Japan」が万博に集結！ 『Japan Expo Paris in Osaka 2025』豪華出演者日本が世界に誇るマンガ・アニメやゲーム等のコンテンツと、伝統工芸をはじめとするものづくりの技を連動して体感、体験できる展示・ショーイベント