ÈÎÇä¤òºÆ³«¤¹¤ë¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¤Î¡Ö¥Ð¥ä¥ê¡¼¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¡á3·î¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÀ¤³¦Åª¤ÊÉÔºî¤ËÈ¼¤¦²Ì½Á²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÆâÈÎÇä¤ÎµÙ»ß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¥ª¥ì¥ó¥¸°ûÎÁ¤Ë¡¢Éü³è¤ÎÃû¤·¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¡£¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¤Ï¡Ö¥Ð¥ä¥ê¡¼¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÆþ¤ê1.5¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î²Ì½Á³ä¹ç¤ò²¼¤²¡¢1Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤ËÈÎÇä¤òºÆ³«Í½Äê¡£¿¹±ÊÆý¶È¤Ï¡¢Â¾¤Î²Ì¼Â¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë·Á¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸°ûÎÁ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤ë¤Ê¤É³Æ¼Ò¤¬Éå¿´¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢°ÂÄê¶¡µë¤Ë¤Ï¤Ê¤ª¤Û¤É