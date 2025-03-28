¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯²èÁü¡×¤ò¸«ÇË¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤«¡£ºÒ³²¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Æ¤­¤¿¡¢NHK¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ½á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤­¤Ë¥Ç¥Þ¤Ï¿ÍÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¡£¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤¦¤Î¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡£Ä¹¤¯¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ëÏÀ¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¯¤·¤¯¤â¡ÈºÒ³²¥Ç¥Þ¡É¤òÅê¹Æ¤·¤¿Åö»ö¼ÔËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ØºÒ³²¤È¥Ç¥Þ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤«¤é¡¢Åö»ö¼ÔÃËÀ­¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡½¡½¡£¢£¡Ö¥Ç¥Þ¡×Åê¹ÆÃËÀ­¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·