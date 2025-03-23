日本維新の会所属の兵庫県議・門隆志氏が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、TBSＳ系「報道特集」に「取材して」と逆に依頼した。 【写真】逆依頼した門隆志氏 門氏は「報道特集を見た。」と同番組を視聴したことを報告。この日も兵庫県の問題について伝える内容だった。続けて「昨年3月からの出来事は同じものを見ているにも関わらず真反対な意見の対立となっている事をまずご認識いただき、」とコメント。昨年3