Photo: SUMA-KIYO ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î¥¹¥Þ¥Û¡£ÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ê¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¤â¤Ã¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¡£ ºÙ¤«¤¤ÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ê¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê Photo: SUMA-KIYO Ž¢Bl