ネタニヤフ首相に抗議するデモ隊がエルサレムに入る様子＝１７日/Menahem Kahana/AFP/Getty Imagesエルサレム（ＣＮＮ）イスラエルのエルサレムにある国会議事堂前で１９日、大規模な抗議デモが行われ、市民がベンヤミン・ネタニヤフ首相に対する怒りの声をぶつけた。ネタニヤフ首相はこの前日、パレスチナの武装組織ハマスとの停戦合意を破ってガザ地区で戦闘を再開した。テルアビブとエルサレムを結ぶ大通りに集まったデモ隊は、