「昨年3月にはグッチのブランドアンバサダーに就任。12月からは中国の家電企業ハイアールのCMに出演するなど、人気はいまだ根強い。ただ昨年12月に30歳となり、スケーターとしては『おや？』と感じることも増えてきました」（スポーツライター）【画像】“大人の色気”を披露する羽生結弦結婚と離婚を経た羽生結弦のことである。◆◆◆完全予約制の写真集『Tai』を発売2022年の選手引退後も、フィギュア界ではトップの人気を誇