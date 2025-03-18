2023年9月、大阪・関西万博の公式ショップ1号店がオープンし、「ミャクミャク」と記念写真に納まる大阪府の吉村洋文知事＝大阪市大阪・関西万博会場のオフィシャルストアが買い物客の持ち運び用にポリ袋を提供することが18日分かった。日本国際博覧会協会（万博協会）はプラスチックごみ抑制のため原則エコバッグと手提げの紙袋に限る方針を掲げる。レジ袋の販売・配布を原則禁止しているが、物販事業者は顧客の利便性を懸念して