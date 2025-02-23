¥Õ¥é¥ó¥¹ÅìÉô¤Ç¡¢¿ÏÊª¤Ë¤è¤ë½±·â¤¬¤¢¤ê¡¢£±¿Í¤¬»àË´¤·¤¿/Sebastien Bozon/AFP/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÅìÉô¥ß¥å¥ë¡¼¥º¤Î»Ô¾ì¤Ç£²£²Æü¡¢¿ÏÊª¤Ë¤è¤ë½±·â¤¬¤¢¤ê¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢£±¿Í¤¬»àË´¡¢¿ô¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Åö¶É¤Ï¥Æ¥í¹Ô°Ù¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»ÔÄ¹¤Ï£²£²Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢ÃË¤¬»Ô¾ì¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤ò»È¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£²ðÆþ¤·¤¿·Ù´±¤â¿ô¿ÍÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸¡»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß