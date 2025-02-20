維新所属の兵庫県議2人がNHK党の立花氏への情報提供に関わった問題。2人はきょう午後、百条委員会の委員の辞職願を提出し、議長に許可されたということです。去年9月、不信任を受け、失職を決めた斎藤知事が兵庫県庁から去った日。斎藤知事と固い握手を交わしていたのは、維新の増山誠県議です。増山県議は告発文書問題を調査する百条委員会の委員で、きのう、YouTubeの配信番組に出演。その中で、NHK党の立花孝志氏に対して、百条