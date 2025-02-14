ドジャースの佐々木朗希投手（23）が、13日（日本時間14日）、バッテリー組キャンプ2日目を迎えた。練習では山本も同様にキャッチボールやフィールディング練習などに汗を流した。同組には同じ代理人事務所・ワッサーマン所属のグラスノーもいるが、通訳なしで言葉をかわす場面もあり、早くもチームに溶け込んでいる様子だった。2023年にメジャーデビューした25歳の右腕シーハンは、投内連係中に佐々木と通訳なしで会話。「