フジテレビは2月6日、清水賢治社長を本部長とする「再生・改革プロジェクト本部」を設置した。再生への道を託されたチームの実務を取り仕切るナンバー2の副本部長に抜擢されたのは、「人気女子アナ」を妻にした幹部社員。はたして改革は進んでいくのか。＊＊＊【写真23枚】エプロン姿がかわいらしい。フジ黄金期を支えた若かりし頃の“なっちゃん”“過激派”の多くは「労組新規加入組」今回フジの信頼が失墜した最大の原因