昨年末から経営統合に向けて交渉しているホンダ（三部敏宏社長）と日産自動車（内田誠社長）だが、2月6日に日産はホンダに協議打ち切りの意向を伝えた。リストラ計画の策定が遅れている日産に対して、ホンダが子会社化を提案したとされるが、実は以前からホンダ社内で「日産の役員人事にホンダが介入すべきだ」との声まで上がっていたことが、ジャーナリストの井上久男氏の取材でわかった。【写真】この記事の写真を見る（3枚）