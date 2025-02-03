1月29日に発売されるや、Amazonでベストセラー1位を記録した元フジテレビアナウンサー・渡邊渚さんの初フォトエッセイ『透明を満たす』。発売直後から完売店舗が続出し、かなりの話題を呼んでいる。「2020年にフジテレビに入社した渡邊さんは同局の『めざましテレビ』『ワイドナショー』『ぽかぽか』などに出演していましたが、2023年6月に体調を崩し、同年7月から体調不良で入院して仕事を休養。2024年4月にはInstagramで激痩せ