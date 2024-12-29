名門一家の息子との結婚は羨ましい反面、いろいろと大変なことも待ち受けていそうですよね。もともと普通の家庭出身だとこれまででは考えられないような日々に直面し、心身ともに疲れ果ててしまうこともあるようです。そこで今回は「セレブ一家に嫁いだけど、3年で離婚した理由」の中から1つ、外車にケチをつけられた話をご紹介します。「国産車にしなさい！」「名門ファミリーの長男と結婚したのですが、幸せだと思ったのは一瞬だ