アフリカの鉱山で、違法な採掘者を取り締まるため、警察がおよそ1か月にわたり包囲しています。数百人が地下に立てこもっているとみられ、これまでに6人の遺体が見つかりました。ロイター通信などによりますと、南アフリカのスティルフォンテーンにある閉鎖された鉱山で、5日、違法に採掘をしていた6人が遺体で見つかったということです。南アフリカでは違法な採掘が後をたたず問題となっていて、警察は取り締まりのためにこの鉱