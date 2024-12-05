今年、物価高騰対策として住民税非課税世帯に対し、国から「生活支援給付金」10万円、そして東京都から電子ポイント１万円分が支給された。この給付金が、“純金融資産48億円の成金ニート”としてＸで羽振りのいい暮らしを投稿しているマサニーさんにも支給されたことが話題になっている。低所得者の暮らしを支えるためのお金が富裕層に渡った理由とその時の気持ちについて、マサニーさん本人に話を伺った。 〈