高市内閣として初めてとなる「骨太の方針」（経済財政運営と改革の基本指針）が、21日、閣議決定されました。原案段階で、日銀の利上げをけん制するような表現が盛り込まれ、市場では、長期金利が急騰するなどの「骨太ショック」が発生し、文言の修正が行われました。しかし、金融市場は、小手先の修正を全く評価せず、再び長期金利上昇と円安が加速しています。【写真を見る】利上げけん制の「骨太の方針」、小手先の修正は市場に