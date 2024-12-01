「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。紛失した腕時計が発見されたことを報告した。11月28日に自身のYouTubeチャンネルで母親からプレゼントされて大事にしていたシャネルの腕時計を紛失したことを明かしたあのちゃん。警察やマンションの管理人に聞いても見つからず「今年一番泣きました…ありえないぐらい泣きました。何回も何回も自分を責めました」と大きなショック