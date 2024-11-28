俳優の谷原章介がＭＣを務めるフジテレビ系「めざまし８」（月曜〜金曜・午前８時）は２８日、兵庫県の斎藤元彦知事の公職選挙法違反疑惑に関し、代理人弁護士の奥見司氏が２７日に神戸市内で記者会見を行ったことを報じた。この日の斎藤知事の会見を受けたもので、奥見弁護士は「ＳＮＳ戦略全般や広報全般を任せたのは事実ではない」と述べ、ＰＲ会社側のインターネット記事の記載内容を否定。また、同社の記載内容について「