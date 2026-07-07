銀座の高級クラブ「Nanae」のオーナーで、「ななえママ」こと唐沢菜々江氏が7日に自身のX（旧ツイッター）を更新。クレジットカード決済代行を手がける「全東信」（大阪市中央区）が6日大阪地裁に破産手続きを申請し、開始決定を受けた件について言及した。帝国データバンク大阪支社によると、負債総額は25年3月末時点で約1259億円に上る。今年最大規模の倒産だという。破産を受け、全国の飲食店や小売店から悲鳴が相次いでい