松島輝空【写真：新華社/アフロ】THE ANSWER

卓球のUSスマッシュで初優勝 世界ランク4位に上げる

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 卓球の松島輝空がUSスマッシュ男子シングルスで初優勝を飾った
  • 19歳の松島が決勝でシドレンコに4-2で完勝し世界ランク4位に浮上
  • 中国メディアは「脅威は張本智和を凌駕する」と警戒感を強めていると報じた
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