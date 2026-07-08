アメリカ中央軍は、ホルムズ海峡でのイランによる商船に対する攻撃への報復措置として、イランへ攻撃を開始したと明らかにしました。アメリカ中央軍は7日、「国際海域で商船に攻撃を行った代償を支払わせるため、イランに対する強力な攻撃を開始した」とSNSで発表しました。また、アメリカ中央軍は「ホルムズ海峡を航行中の3隻の商船に対するイランの攻撃への対抗措置」と説明したうえで、「イランが示した攻撃的な姿勢は不当かつ