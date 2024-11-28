28日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝151円00銭前後と、前日午後5時時点に比べ95銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝159円49銭前後と4銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース