eスポーツ国際大会「eプレミア12」の決勝開会式に登場野球の国際大会「ラグザス presents 第3回 WBSC プレミア12」のスーパーラウンドが開催中の東京ドームに23日、マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏が登場し、球場が騒然となる一幕があった。イチロー氏は「プレミア12」と同時にWBSCが開催しているeスポーツ国際大会「eプレミア12」の決勝開会式に登場。上下グレーの装いでグラウンドに現れ、プレミア1