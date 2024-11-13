熟練労働者が高齢化によって引退を迎え、少子化によって現役世代が減少する建設業界では、近年深刻な人材不足が続いており、現場での安全性を確保しながら省人化や作業の効率化を図る仕組みが求められている。ガデリウス・インダストリーの建設機械部がスウェーデンより輸入し販売する遠隔施工・解体ロボット「Brokk」は、これらの課題を解決するための革新的なソリューションとなっている。●国内外の原子力発電所における解体作