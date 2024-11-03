◇全日本大学駅伝（2024年11月3日熱田神宮〜伊勢神宮の8区間106・8キロ）6年ぶりのV奪回を狙う青学大は、3区（11・9キロ）にスーパールーキーの折田壮太（1年）を起用した。折田は兵庫・須磨学園高出身で、高校時代には5000メートル日本高校歴代2位（13分28秒78）の自己ベストを持ち、昨年の全国高校駅伝でもエースが集う1区で区間賞を獲得した。出雲駅伝ではメンバーから外れたが、全日本で大学駅伝デビューを果たした。