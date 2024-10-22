仲間たちと勝利の美酒に酔いしれる大谷。シャンパンを頭からかけられ、満面の笑みを浮かべた。(C)Getty Images勝利の美酒に酔いしれる天才の姿が話題となっている。現地時間10月20日に行われたナショナル・リーグのリーグ優勝決定戦でドジャースはメッツを10-5で撃破。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は、6回の適時打を含む4打数2安打1打点と活躍し、チームのワールドシリーズ進出に貢献した。【動画】満面の笑みで発したス