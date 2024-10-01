記事のポイントモルソンクアーズやロウズなどの大手企業がDE&Iから後退しており、短期的な収益を優先しているが、これは長期的なブランド損傷につながる可能性がある。消費者の多くは、包摂性に重きを置くブランドを支持しており、DE&Iの撤退は消費者離れを引き起こし、売上にも悪影響をおよぼす。DE&Iの取り組みを後退させることは、優秀な人材の確保や従業員のモチベーションにも悪影響をおよぼし、企業の競争力を損