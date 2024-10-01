まさかの逆転劇で石破総裁の誕生。10月1日には新首相が誕生の見込み。これに反応して、株式市場はご祝儀相場になるかと思えば、知っての通り大暴落。多くの人が悶絶しているなか、そのなかにひとりの定年サラリーマンの姿がありました。都内・中小企業に20年強勤めたサラリーマン「退職金400万円」を手に…9月27日、大逆転で石破新総裁が誕生すると、株式市場が反応。週明けの30日、日経平均株価は一時2,000円以上も値を下げ、先週