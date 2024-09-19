静岡市によりますと、静岡市葵区の南アルプスにつながる林道で土砂崩れが発生し、19日 午後5時現在、少なくとも148人が孤立している状況です。けが人はいないということです。この土砂崩れの現場よりも上部にある「椹島ロッヂ」に宿泊している一般登山者や、リニア中央新幹線工事の作業員ら少なくとも148人が孤立しているということです。また、これまでに1人が体調不良を訴えため、消防ヘリが救助し、病院に搬送したということで