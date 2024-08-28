オアシスが１６年ぶりとなるイギリス、アイルランドでのツアーを発表した。ノエル、リアム・ギャラガー兄弟がツアー中に仲違いし２００９年に解散した同バンド、今回２人は１０年以上ぶりに一緒に写真も撮り再結成公演の日程を明かしている。 【写真】ノエル、リアム・ギャラガー兄弟の新たなツーショット写真は胸アツです 同ツアーは来年７月４日、カーディフのプリンシパリティ